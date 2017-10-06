"Anneannem b.klarını duvara sürerken bizi dinleyen olmadı"

ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın kuzeninin hasta çocuğuna yardım etmediği gerekçesiyle kendisine yapılan sert eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"O KÖR OLAN YAVRU HİÇ GÖREMEYECEK"

Demet Akalın, bir takipçisinin "Kalbi çok güzel Demet'in... Ey insanlık neredesin? Gözlüklerinizi çıkarıp bakın gerçekleri görürsünüz tabii. O kör olan yavru hiç göremeyecek. Utancım insanlığa... Güle gül giy çizmeni Demet" mesajına kayıtsız kalamadı.

"ANNEANNEM İNLEYE İNLEYE GİTTİ"

Ünlü şarkıcı şu sözlerle karşılık verdi: "Anneannem b.klarını duvara sürerken, ben insanlara 'gelin helallik alın' derken bizi dinleyen hiç olmadı! İnsanlık herkese mahsus bir şeydir. Anneannem inleye inleye gitti. Allah yukarıda! Tehdit, şantaj ve diğer yanda inleyerek giden anneannem...

"20 SENEDİR BİR KERE ARAYAN OLMAMIŞ BENİ"

O yüzden olayın iç yüzünü bilmeden sayfamda bana hakaret edip durmayın. Herkesin kıymetlisi kendine. 20 senedir bir kere arayan olmamış beni!

"BENİMLE İŞLERİ OLMASIN"

Varsın ben gözlüklü olayım... Hiçbir şey sebepsiz değildir. Hanımefendiye yardım eden etmiş işte daha benimle işleri olmasın!"