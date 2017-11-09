Angelina'nın aldatıldığı bu dünya, Hanife'ye de şans tanımadı

İhanete uğrayan gelin adayı dondurmacı sevgilisinden hemen ayrıldı. Hanife, Instagram'dan yaptığı aşk kokan fotoğraflarını da anında kaldı. Gelin adayı, bir kez daha hüsrana uğradı.

ZUHAL Topal'ın geçen sene sunduğu izdivaç programında eş arayan gelin adayı Hanife , tam "Muradına eriyor" derken ihanete uğradı. Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'ın iddiasına göre Hanife, dondurmacı sevgilisi tarafından aldatıldı.

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