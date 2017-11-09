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Angelina'nın aldatıldığı bu dünya, Hanife'ye de şans tanımadı

İzdivaç programında bir türlü evlenemeyen gelin adayı Hanife, dondurmacı sevgilisi Furkan ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Hanife aldatılınca sevgilisini anında terk etti

Angelina'nın aldatıldığı bu dünya, Hanife'ye de şans tanımadı

İzdivaç programında bir türlü evlenemeyen gelin adayı Hanife, dondurmacı sevgilisi Furkan ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Hanife aldatılınca sevgilisini anında terk etti

09 Kasım 2017 Perşembe 13:06
Angelina'nın aldatıldığı bu dünya, Hanife'ye de şans tanımadı
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ZUHAL Topal'ın geçen sene sunduğu izdivaç programında eş arayan gelin adayı Hanife, tam "Muradına eriyor" derken ihanete uğradı. Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'ın iddiasına göre Hanife, dondurmacı sevgilisi tarafından aldatıldı.

ANINDA FOTOĞRAFLARI SİLDİ

İhanete uğrayan gelin adayı dondurmacı sevgilisinden hemen ayrıldı. Hanife,  Instagram'dan yaptığı aşk kokan fotoğraflarını da anında kaldı. Gelin adayı, bir kez daha hüsrana uğradı.

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Son Güncelleme: 09.11.2017 13:45
Anahtar Kelimeler:
İzdivaçHanifeAldatma
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