Angelina Jolie'nin çöl pozu!

Angelina Jolie, Harper's Bazaar dergisinin 150'nci yıldönümü için özel hazırlanan sayıda Namibya çöllerinde birbirinden ilginç karelerde boy gösterdi.42 yaşındaki yıldızı bu pozları vermeye yakın dostları Marlice-Rudie Van Vuuren çifti ikna etmiş.Kapakta çitalar ile bir arada gösterilen Jolie, Namibya'yı çok sevdiğini belirterek, "Kızım Shiloh 2006'da burada doğdu" dedi.