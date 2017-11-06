Angelina Jolie'nin çöl pozu!

Angelina Jolie, Harper's Bazaar dergisinin 150'nci yıldönümü için özel hazırlanan sayıda Namibya çöllerinde birbirinden ilginç karelerde boy gösterdi.42 yaşındaki yıldızı bu pozları vermeye yakın dostları Marlice-Rudie Van Vuuren çifti ikna etmiş.Kapakta çitalar ile bir arada gösterilen Jolie, Namibya'yı çok sevdiğini belirterek, "Kızım Shiloh 2006'da burada doğdu" dedi.
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