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Angelina için tehlike çanları çalmaya başladı

Brad Pitt ile ayrılma sürecinde zor günler yaşayan Angelina Jolie, 38 kiloya kadar düştü. Doktorlar, ünlü yıldız için tehlike çanlarının çalmaya başladığını belirtti

Angelina için tehlike çanları çalmaya başladı

Brad Pitt ile ayrılma sürecinde zor günler yaşayan Angelina Jolie, 38 kiloya kadar düştü. Doktorlar, ünlü yıldız için tehlike çanlarının çalmaya başladığını belirtti

08 Aralık 2017 Cuma 15:31
Angelina için tehlike çanları çalmaya başladı
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ABD'DE yayınlanan Star dergisinin iddiasına göre; 42 yaşındaki Angelina Jolie, 11 yaşındaki kızı Shiloh'dan bile daha zayıf.

ANOREKSİYANIN PENÇESİNDE

Dergi, Brad Pitt ile ayrılma sürecinde zor günler yaşayan ve yeni filminin tanıtımı nedeniyle iş programı da yoğun olan Jolie'nin anoreksiyanın pençesine iyice düştüğünü ileri sürdü.

38 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Star dergisi, 1.69 cm boyundaki Angelina Jolie'nin sadece 38 kilo olduğunu da iddia etti. Aynı zamanda ünlü yıldızın tehlikeli bir diyet yaptığı da derginin iddiaları arasında.

KENDİNİ AÇLIĞA MAHKUM ETTİ

Derginin görüşünü aldığı bir uzman doktor da Angelina Jolie'nin kendini açlığa mahkum ettiğini belirtti. Star dergisinin ileri sürdüğüne göre eski eşi Brad Pitt de Jolie'yi sağlıklı beslenmesi konusunda uyarıyor.

İşte güzel yıldızın son hali;

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