Ameliyatla kadın olan Selin'in gelinliği elinde kaldı

CİNSİYET değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci aradığı aşkı yeşil sahalarda bulmuştu.

GELİNLİĞİ ELİNDE KALDI

Ciğerci'nin şu sıralar Muğlaspor'da top koşturan Gökhan Çıra ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre evleneceklerini duyuran çiftten kötü haber geldi.

"ALDATILDIM, AYRILDIK"

Selin Ciğerci konuyla ilgili ilk kez Haberturk'e konuştu. Ciğerci, "Evet Gökhan'la ayrıldık. Çünkü aldatıldım. 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum" dedi.