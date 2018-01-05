Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

Ameliyatla kadın olan Selin'in hayallerini yıkan sevgili konuştu

Sonradan kadın olup futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci aldatılınca ayrılık kararı almıştı. Çıra, "İlk kez birine aşık oldum, kendimi afettireceğim." dedi

Ameliyatla kadın olan Selin'in hayallerini yıkan sevgili konuştu

Sonradan kadın olup futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci aldatılınca ayrılık kararı almıştı. Çıra, "İlk kez birine aşık oldum, kendimi afettireceğim." dedi

05 Ocak 2018 Cuma 15:11
Ameliyatla kadın olan Selin'in hayallerini yıkan sevgili konuştu
banner404

CİNSİYET değiştirme operasyonuyla kadın olan Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ciğerci, aldatılınca ilişkiyi anında noktaladı. Çıra ise kendini savunup "Ortada aldatma yok, yanlış anlama var." dedi.

"BİZ SEVGİLİYİ GEÇTİK ONUNLA BAŞKA BİR ŞEYİZ"

Gökhan Çıra, çıkan haberler sonrası şu açıklamayı yaptı: "Ben barışmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ortada tam anlamıyla bir aldatma yok ama yanlış anlaşılma var. Ben onu çok seviyorum. Evlenmeyi düşünüyorum onunla. İlk kez bu kadar aşık oldum birisine. Kendimi affettireceğim. Biz sevgiliyi de geçtik, onunla başka bir şeyiz…"

ERKEK YÜZÜ GÖRMEK İSTEMİYOR

Selin Ciğerci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beni aldatınca ilişkimizi noktaladık. 2018 yılında erkek yüzü görmek istemiyorum" demişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gökhan ÇıraSelin Ciğerci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fitness eğitmenine asılan Arda'nın mesajı ifşa oldu
Fitness eğitmenine asılan Arda'nın mesajı ifşa oldu
Nusret'in hamburgeri ağlattığı video 15 saatte 3 milyon izlendi
Nusret'in hamburgeri ağlattığı video 15 saatte 3 milyon izlendi
Münir Özkul'un hiç bilinmeyen Atatürk anısı
Münir Özkul'un hiç bilinmeyen Atatürk anısı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim