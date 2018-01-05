Ameliyatla kadın olan Selin'in hayallerini yıkan sevgili konuştu

CİNSİYET değiştirme operasyonuyla kadın olan Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ciğerci, aldatılınca ilişkiyi anında noktaladı. Çıra ise kendini savunup "Ortada aldatma yok, yanlış anlama var." dedi.

"BİZ SEVGİLİYİ GEÇTİK ONUNLA BAŞKA BİR ŞEYİZ"

Gökhan Çıra, çıkan haberler sonrası şu açıklamayı yaptı: "Ben barışmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ortada tam anlamıyla bir aldatma yok ama yanlış anlaşılma var. Ben onu çok seviyorum. Evlenmeyi düşünüyorum onunla. İlk kez bu kadar aşık oldum birisine. Kendimi affettireceğim. Biz sevgiliyi de geçtik, onunla başka bir şeyiz…"

ERKEK YÜZÜ GÖRMEK İSTEMİYOR

Selin Ciğerci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beni aldatınca ilişkimizi noktaladık. 2018 yılında erkek yüzü görmek istemiyorum" demişti.