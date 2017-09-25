Ameliyat sonrası verdiği pozlarla dudak ısırttı

İNGİLİZCE albümü için yaz başında Londra'ya giden şarkıcı Ziynet Sali dans eğitimi görmek üzere 5 ayrı uzmanın görev aldığı 3 aylık kamp programının temposuna ayak uyduramamış ve omuriliğini zedelemişti. Yoğun kamp programı Ziynet Sali'yi ameliyat masasına yatırdı.

Yaklaşık iki hafta önce ameliyat olan Sali, sosyal medya hesabından paylaştığı taytlı fotoğraflarıyla kısa sürede eski haline geldiğini müjdelemiş oldu. Fit vücuduyla dikkat çeken şarkıcı bu taytlı pozlarını; “İstanbul sen mi büyük? Ben mi?” notuyla paylaşmayı tercih etti.