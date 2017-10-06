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Altına etek giymeyince frikik üstüne frikik verdi

8 bin TL değerindeki ceketi ve 6 bin TL'lik gri ekoseli çizmesiyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı Rita Ora, verdiği frikikle magazin sayfalarını süsledi

Altına etek giymeyince frikik üstüne frikik verdi

8 bin TL değerindeki ceketi ve 6 bin TL'lik gri ekoseli çizmesiyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı Rita Ora, verdiği frikikle magazin sayfalarını süsledi

06 Ekim 2017 Cuma 17:48
Altına etek giymeyince frikik üstüne frikik verdi
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YENİ albümünde yer alan Body On Me şarkısına klip çekmek için dün  New York sokaklarına çıkan ünlü şarkıcı  Rita Ora, klipten çok verdiği pozlarla dikkat çekti. Çeşitli akrobatik hareketler yapan Ora haliyle frikik vermekten de kurtulamadı.

8 BİN TL'LİK CEKET GİYDİ

Çekimde 8 bin TL değerinde Off White marka, belden oturtmalı mavi blazer bir ceket giyen güzel şarkıcı, yine aynı markaya ait 6 bin TL'lik gri ekoseli bir çizme giydi.

İÇ ÇAMAŞIRLARI GÖRÜNDÜ

Ne var ki yaptığı hareketlerle giydiği kıyafet birbiriyle oldukça uyumsuzdu. Zira pek de işlevsel olmadığı görülen kadife ceket, en ufak bir harekette iç çamaşırlarının görünmesine neden oldu.

Klip çekiminden kareler;

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Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
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