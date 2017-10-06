Altına etek giymeyince frikik üstüne frikik verdi

YENİ albümünde yer alan Body On Me şarkısına klip çekmek için dün New York sokaklarına çıkan ünlü şarkıcı Rita Ora, klipten çok verdiği pozlarla dikkat çekti. Çeşitli akrobatik hareketler yapan Ora haliyle frikik vermekten de kurtulamadı.
8 BİN TL'LİK CEKET GİYDİ
Çekimde 8 bin TL değerinde Off White marka, belden oturtmalı mavi blazer bir ceket giyen güzel şarkıcı, yine aynı markaya ait 6 bin TL'lik gri ekoseli bir çizme giydi.
İÇ ÇAMAŞIRLARI GÖRÜNDÜ
Ne var ki yaptığı hareketlerle giydiği kıyafet birbiriyle oldukça uyumsuzdu. Zira pek de işlevsel olmadığı görülen kadife ceket, en ufak bir harekette iç çamaşırlarının görünmesine neden oldu.
Klip çekiminden kareler;
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