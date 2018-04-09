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Altı Aylık Çiftin İtirafı Yarışmaya Damga Vuracak

İlker Ayrık'ın sunduğu Yaparsın Aşkım'ın çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümüne 6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı damga vuracak.

Altı Aylık Çiftin İtirafı Yarışmaya Damga Vuracak

İlker Ayrık'ın sunduğu Yaparsın Aşkım'ın çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümüne 6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı damga vuracak.

09 Nisan 2018 Pazartesi 08:58
Altı Aylık Çiftin İtirafı Yarışmaya Damga Vuracak
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FOX TV ekranlarında İlker Ayrık'ın sunumuyla ekrana gelen 'Yaparsın Aşkım'ın çarşamba günü ekrana gelecek bölümüne Fulya ve Oğuzhan Zorlu isimli çiftin ilginç alışkanlıkları damga vuracak.

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, "Kaçırmamak lazım" notunu düştü.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

FOX'un yarışması "Yaparsın Aşkım"a bu hafta Fulya ve Oğuzhan Zorlu isimli bir çift katılacak. Henüz altı aylık evli olan Zorlu çifti, Fulya'nın garip uyuma şekliyle izleyenleri eminim ki çok şaşırtacak...

Altı Aylık Çiftin İtirafı Yarışmaya Damga Vuracak: Yatağımıza Fön Makinesini Alıyoruz
Saç kurutma makinesini yatakta çalıştırarak uyuyabildiğini söyleyen Fulya ve bu nedenle aylardır uykusuz kaldığını söyleyen eşi Oğuzhan'ın yaşadıkları programın sunucusu İlker Ayrık'ı da şoke edecek...

 Youtube'dan fön makinesi sesi indirip, eşini bununla uyutmayı deneyen ama bir türlü başaramayan Oğuzhan'ın hikayesi çarşamba günü ekranda olacak. Çekimlerde şaşkınlığa uğrayan yapımcı dostlar uyardı, bu trajikomik hikayeyi kaçırmayın derim!

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İlker AyrıkYaparsın Aşkım
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