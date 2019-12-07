Altan Gördüm dedikodulara son noktayı koydu: Eski eşimle evlilik yok

VAHİDE Perçin ile Altan Gördüm 22 yıllık evliliklerini 2012’de bitirmişti. Alize adlı 25 yaşında kızları olan eski çiftin, yeniden nikah masasına oturacağı iddia ediliyordu. Altan Gördüm dedikodulara son noktayı koydu.

“Vahide ile aramız çok iyi. Zaten kavga ederek ayrılmamıştık. Foça’da ortak evimiz var. Her yaz birlikte tatil yaparız. Az önce de beraberdik. Ama şurası kesin; bir daha evlenmeyeceğiz” dedi.

Oyuncu Vahide Perçin altı yıl önce yollarını ayırdığı eski eşi Altan Gördüm ile birlikte geçen yıl yeniden aynı çatı altında olma kararı almıştı.

Kızları Alize'nin ısrarıyla Altan Gördüm ve Vahide Perçin çiftinin yeniden nikah masasına oturacakları konuşuluyordu.

Neden boşanmışlardı?

Altan Gördüm'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Vahide Perçin rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisindeyken kansere yakalanmış ve tedavi görerek eski sağlığına kavuşmuştu.

Vahide Perçin, eski eşi Altan Gördüm'den tedavi sürecinde yanında olmadığı gerekçesiyle ayrılık kararı almış ve çift 2012'de boşanmıştı.