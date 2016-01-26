ALSAV ziyafet çekti

ALANYA Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Türk Halk Müziği Topluluğu, 2016 yılının ilk konserini Alanya Kültür Merkezi'nde verdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı renkli gecede Şef Atilla Bodur ve orkestrası, kendilerini dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. En sevilen THM şarkılarını seslendiren ALTAV Orkestrası'na dinleyiciler de zaman zaman eşlik ettiler.