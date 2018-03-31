Alkolü fazla kaçırdı! Ve ünlü şarkıcı sevgilisi ile ortaya çıktı 

SEVGİLİSİ olduğu konuşulan bir erkeğin de bulunduğu grupla gece turuna çıkan Şebnem Ferah, Etiler'de bulunan bir restoranda akşam yemeği yedi. Ferah ve arkadaşları, yaklaşık üç saatlik yemek sonrası Bebek Angie'ye gitti.

Sabah 04.00 sıralarında Bebek'te gittiği mekandan ayrılan şarkıcı, korumalarının yardımıyla VIP aracına kendisini zor attı.

Alkolün dozunu kaçıran ve yürümekte zorlanan Şebnem Ferah, sevgilisi olduğu konuşulan erkek arkadaşıyla aynı VIP araca binip Bebek'ten ayrıldı.