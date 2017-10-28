Alkol batağına düşen ünlü sanatçı tanınmaz halde!

BİR döneme damga vuran ' Ayna' grubunun solisti Erhan Güleryüz, önceki akşam Asmalımescit'te görüntülendi.
KENDİNİ ALKOLE VERDİ
Asmalımescit'te iki kadınla oturan Erhan Güleryüz'ün son hali şaşırttı.Müzikten bir süredir uzak olan 51 yaşındaki sanatçının, kendini alkole verdiği görüldü.
FLAŞLAR PATLAYINCA YÜZÜNÜ SAKLADI
Masada oturduğu sırada patlayan flaşlar, Erhan Güleryüz'ün yüzünü saklamasına neden oldu.
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