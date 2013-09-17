Alışverişin adresi Pierra Cardin

ALAİYE Caddesi Ufuk İlköğretim Okulu karşısında hizmet veren Pierre Cardin, markalı ve kaliteli ürünleriyle rağbet görmeye devam ediyor. Pierre Cardin, U.S Polo, Pablo's markaları altında perdelik, döşemelik, ev tekstili ve duvar kağıdı hizmeti verdiklerini söyleyen İşletme Sahibi Cihangir Karagöz, "Bizi diğer mağazalardan farklı kılan hizmetimiz, ürün kalitemiz, markayı uygun fiyatla müşteriye suşumuz, ekip ruhuna sahip çalışanlarımız, projeli ev tasarımlarımız ve daha pek çok şeydir.

İnsanlar perde ve döşemelik alırken müşteri temsilcisinin ürün hakkındaki bilgisine ve sunumuna dikkat etmelidirler. Bunun yanı sıra marka ve garanti koşulları da göz ardı edilmemeli. Güvenilir ve kurumsal olan mağazalardan alışveriş yapılmalıdır. Perde seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar biraz da evinizin güneş alması ile ilgilidir. Ayrıca dışarıdan içerinin ne kadar göründüğü de önemli bir etkendir. Evinizin penceresinin boyutları da perde seçiminde önemli rol oynar. Halı ve mobilya rengine de dikkat edilmelidir. Ayrıca perdeleriniz yerden 10 cm uzun olursa; yere yığma yapar ve daha hoş bir görüntüye neden olur. Yaptıracağınız tüllerin eteklerinde kurşun ağırlık olmasına da dikkat edin. Sadeliği isteyenler ve rahatına düşkün olanlar ise katlamalı perde seçeneğini tercih etmelidirler" dedi. Verdiği kısa bilgilerden sonra personelleriyle objektifimize poz veren Karagöz tüm Alanyalıları mağazasına beklediğini de ekledi.



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