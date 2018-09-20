Alişan'dan Ali Koç'a şok eden çağrı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb takımına 60. dakikada 4-1 yenik duruma düşen Fenerbahçe'de, Phillip Cocu tartışma konusu oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar takımın oynadığı oyuna tepki gösterirken, ünlü şarkıcı Alişan da Başkan Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cocu'nun görevine son verilmesi gerektiğini belirten Şan, "Başkanım facia yaşanmazsa değiştirmem demiştiniz... Facia yaşanıyor!!! Ve bu maç gösterdi ki Cocu çok ama çok yanlış bir seçim!! KADIKÖY'DE bir facia yaşamadan Cocu'ya bu gece elveda diyelim..." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 23:48