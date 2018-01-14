Alişan'ın yeni sevgilisi Buse Varol kimdir?

ŞARKICI Alişan, sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanmış, çift Eylül'de yüzükleri atmıştı. Alişan, aşkı yeni dizisinin setinde buldu. Şarkıcı,final yapan “Dostlar Mahallesi” dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol’la ilişki yaşamaya başladı. İkili birlikte yurtdışı tatiline de çıktı.

DERECE ALAMADI!

Öte yandan Alişan'ın yeni sevgilisi Buse Varol'un 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldığı fakat derece alamadığı ortaya çıktı.

Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi var. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçti.

Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders aldı. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırdı.

BUSE VAROL KAÇ KİLO VE BOYU KAÇ?



Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekiyor; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavi.