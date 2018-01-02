Alişan'ın sevgilisinden olay video: Evleneceğim, vermezlerse kaçacağım

ESRA Erol'un kız kardeşi Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Buse Varol ile ilişki yaşayan Alişan bu sefer mutluluğu buldu. İkilinin birlikte yaptığı paylaşımlarda çok eğlendikleri dikkatlerden kaçmadı.
"EVLENECEĞİM VERMEZLERSE KAÇACAĞIM"
Buse Varol, Alişan ile Instagram'dan eğlenceli bir video paylaştı. Sosyal medyada "Evleneceğim vermezlerse kaçacağım" diyerek fenomen olan kadını taklit eden Buse Varol herkesi gülümsetti. Buse ile Alişan'ın bu videosu akıllara "Ufukta evlilik mi var?" sorusunu getirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.