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Alişan'ın istediği çocuk sayısı, Eda'nın ağzını açıkta bırakacak

Kasım ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Alişan'ın "Üç çocuk önermesine uyacak mısınız?" sorusuna verdiği cevap Eda Erol'u şoka uğratabilir

Alişan'ın istediği çocuk sayısı, Eda'nın ağzını açıkta bırakacak

Kasım ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Alişan'ın "Üç çocuk önermesine uyacak mısınız?" sorusuna verdiği cevap Eda Erol'u şoka uğratabilir

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:38
Alişan'ın istediği çocuk sayısı, Eda'nın ağzını açıkta bırakacak
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KASIM ayında ünlü sunucu  Esra Erol'un kız kardeşi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şarkıcı  Esra Erol, Posta gazetesine verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ailesinde erkek çocuk özlemi olduğunu belirten ünlü şarkıcı "Üç çocuk önermesine uyacak mısınız?" sorusuna "Mümkünse dört beş çocuk yapacağım. Bizim ailede erkek çocuk özlemi var. Ben erkeği bulana kadar devam edeceğim. Soyadımızı taşıyacak biri lazım" yanıtını verdi.

İşte  Alişan ile yapılan röportajdan bir kesit;

Tebrikler, sonunda şeytanın bacağını kırdınız.

Evleniyorsunuz... Şeytanın bacağını öyle bir kırdım ki bacak kalmadı, dağıldı kangren oldu, hahaha!

Aşık mısınız?

Görücü usulü tanıştık. Uzun yıllardır kimseye duygusal bir şey hissedemiyordum. Annem babam da görücü usulü evlenmiş. Ablası  Esra Erol tanıştırdı bizi. Karşılıklı güzel duygular hissettik.
Bu devirde niye görücü usulü?

Uzun zamandır evlenmeyi istiyordum ama karşıma biri çıkmıyordu. Bir de artık etrafımda bekar arkadaşım kalmadı.

Flörtleriniz olmuyor muydu?

Oluyordu ama adı üstünde, flört. Artık yuva kurmak istiyordum.

Cumhurbaşkanına verdiğiniz söz ne kadar etkili oldu bu kararınızda?

Her karşılaşmamızda bir an evvel evlenmem gerektiğini söylüyordu. Zaten yaşım 41 oldu. En son bir davette, "Oğlum hadi artık evlen" deyince, ağzımdan, "Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Söz veriyorum, altı ay içinde evleneceğim" cümlesi çıktı. 29 Nisan'da doluyordu sürem. 15 gün kala sözümü yerine getirdim. Eda ile 11 Nisan'da tanıştık.
"ERKEK ÇOCUĞU BULANA KADAR DEVAM EDECEĞİM"

'En az üç çocuk' önermesine uyacak mısınız?

Mümkünse dört beş çocuk yapacağım. Bizim ailede erkek çocuk özlemi var. Ben erkeği bulana kadar devam edeceğim. Soyadımızı taşıyacak biri lazım.

Eda Hanım'ın neyi etkiledi sizi?

Aile yapımız benzer. Bir de  Esra Erol'un kız kardeşi olmasına rağmen basında hiç yer almamıştı. Bu benim için önemli. Kendisi temiz, ailesi temiz.
Temizden kastınız ne?

Kimsenin hayatına girerken öncesinin hesabını soramazsınız. Evlenip ayrılmış bir kadın da olabilirdi ama çocuğu olmasını istemezdim. Çok şükür kriterlerime uygun birini çıkardı Allah karşıma. Hem fiziksel, hem de iç yapısı olarak istediğim her şeyi buldum Eda'da.

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Anahtar Kelimeler:
AlişanEda Erol
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