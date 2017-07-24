Alişan'ın ateşli diye sildirdiği fotoğraflar ortaya çıktı

KASIM ayında sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nikah masasına oturacak şarkıcı Alişan'ı verdiği röportaj olay olmuştu. Alişan "Çok güzel, alımlı ve ateşli bir kadınla evlenmezdim" deyince, Eda da ateşli pozlar paylaşmıştı. Alişan anında sıildirmiş.

FOTOĞRAFI SİLİP ALİŞAN'A ÖZLEMİNİ DİLE GETİREN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

"Fiziksel kriterleriniz nelerdi?" sorusuna cevap veren Alişan, "Çok güzel, çok alımlı, çok ateşli, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür" demişti. Bu açıklama sonrası, nişanlısı Eda Erol Instagram'a iki havalı pozunu koydu. Ama Alişan kızınca, hemen sildi. Eda Erol bu fotoğraflarını sildikten sonra da Alişan'la olan bir fotoğrafını paylaşarak 'Kavuşmaya son bir çok çok özledim' notunu düştü.

İşte Eda Erol'un sildiği o fotoğraf: