Alişan'ın ateşli diye sildirdiği fotoğraflar ortaya çıktı

KASIM ayında sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nikah masasına oturacak şarkıcı Alişan'ı verdiği röportaj olay olmuştu. Alişan "Çok güzel, alımlı ve ateşli bir kadınla evlenmezdim" deyince, Eda da ateşli pozlar paylaşmıştı. Alişan anında sıildirmiş.
FOTOĞRAFI SİLİP ALİŞAN'A ÖZLEMİNİ DİLE GETİREN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
"Fiziksel kriterleriniz nelerdi?" sorusuna cevap veren Alişan, "Çok güzel, çok alımlı, çok ateşli, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür" demişti. Bu açıklama sonrası, nişanlısı Eda Erol Instagram'a iki havalı pozunu koydu. Ama Alişan kızınca, hemen sildi. Eda Erol bu fotoğraflarını sildikten sonra da Alişan'la olan bir fotoğrafını paylaşarak 'Kavuşmaya son bir çok çok özledim' notunu düştü.
İşte Eda Erol'un sildiği o fotoğraf:
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.