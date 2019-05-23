Alişan Fazıl Say'ı örnek gösterip isyan etti

CNN Türk'te yayınlanan '40' programına konuk olan ünlü türkücü Alişan, Buket Aydın'ın sorularını yanıtlarken özel hayatından sosyal medyadaki paylaşımlarına dair birçok konuda samimi cevaplar verdi.

''Kadını aşağılayan fotoğraf vermiş oldum'': Piyasada çifte standart olduğunu söyleyen şarkıcı, “Fazıl Say, piyanist, okumuş ve ileri görüşlü ama biz insanların gözünde türkü söylüyoruz, sığ görüşlü ve okumayan biriyiz. Çağla (Şıkel), ayakkabı bağcığımı bağlayınca, kadını aşağılayan fotoğraf vermiş oldum.'' ifadelerini kullandı.

''Fazıl Say yapınca, gereksinimini karşılamış oluyor”: Ünlü piyanist Fazıl Say'ı örnek gösteren Alişan, ''Fazıl Say ve onun klasmanındakiler yapınca, gereksinimini karşılamış oluyor” dedi.

Cimri olduğu iddiasına yanıt: Cimri olduğu yönünde çıkan haberlere ise Alişan, “Arkadaşımın yıllar önce yemekten çıkarken kameralara, ‘Hesapları bize ödetti’ şakasından sonra bu durum ortaya çıktı. O günden beri üzerime yapıştı ve kaldı. Hayatımda hiç cimri olmadım. Yedirmeyi, içirmeyi ve gezdirmeyi severim. Cimri bir arkadaşım yok, öyle biri olsa onunla bağımı keserim. Düğün ve balayı için, ‘sponsor buldu’ denildi ama böyle bir şey olmadı” açıklamasını yaptı.

''Artık kardeş gibi olduk'': ''Çağla Şıkel'le samimiyetiniz sevgililer, eşler arasında hiç problem yarattı mı?'' sorusuna da yanıt veren Ali Şan, ''Hiç yaratmadı. Arkadaşlığımız nasılsa onu aynen ekrana yansıtıyoruz. Cennet Mahallesi’nde ilk başladığımız zaman hakkımızda aşk haberleri yapıyorlardı. Hala da yapıyorlar. İlk zamanlar böyle bir haberler çıktı. Ama anladılar ki biz çok iyi dostuz. Artık kardeş gibi olduk.'' dedi.

''İnşallah Çağla ile sonuna kadar da böyle gidecek'': Çağla Şıkel ile 16 yıldır arkadaş olduklarını belirten ünlü türkücü, ''Bu 16 yılda benim askerden geldiğim dönemde sadece bir kez küslüğümüz oldu. Ama şuanda Buse ile Çağla o kadar iyi arkadaş ki. Çağla, Emre ile evli iken ben çok iyi arkadaştım. İstediğim zaman evlerine gidip geliyordum. Çağla şimdi istediği zaman bizim eve geliyor, gidiyor. Buse gidebilir onlara. Hiçbir zaman aramızdaki bu samimiyeti yanlış anlamadı Buse. Kimse de yanlış anlamadı. İnşallah Çağla ile sonuna kadar da böyle gidecek.'' dedi.