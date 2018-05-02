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Alişan dini nikah eleştirilerine isyan etti!

Dün Buse Varol ile dini nikah kıydıran Alişan kendisini eleştirenlere sert çıktı: "Size ne yahu size ne!"

Alişan dini nikah eleştirilerine isyan etti!

Dün Buse Varol ile dini nikah kıydıran Alişan kendisini eleştirenlere sert çıktı: "Size ne yahu size ne!"

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:15
Alişan dini nikah eleştirilerine isyan etti!
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BU hafta sonu düzenlenecek görkemli düğünle dünya evine girecek olan Buse Varol ve Alişan, dini nikahlarını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na kıydırdı.

6 Mayıs'ta evlenecek olan Buse Varol ve Alişan düğün öncesi imam nikahlarını kıydırdı. Düğünden önce tüm hazırlıklarını tamamlayan çift, düğünlerini hiçbir sponsorluk kabul etmeden yapacak.

NİHAT HATİPOĞLU KIYDI
Çift, Beraat Kandili'nden hemen sonra soluğu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yanında aldı. Hatipoğlu'na  dini nikah kıydıran ikili, bu anı sosyal medya hesaplarından paylaşmazken görüntü sosyal medyaya sızdı.

700 BİN LİRA HARCADI
Ünlü türkücünün düğün, takı, gelinlik-damatlık, balayı, Ulus'da kiraladığı lüks ev ve diğer masraflar için 700 bin lira harcadığı öğrenildi.

BALAYI RAMAZAN AYINDAN SONRA
Düğünden hemen sonra balayına çıkmak istemeyen çift, Ramazan bittikten sonra iki haftalığına Amerika'ya gidecek.

ALİŞAN BAZI TAKİPÇİLERİNİN ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ: SİZE NE?
Bugün Buse Varol ile dini nikah kıydıran Alişan kendisini eleştirenlere sert çıktı: "Size ne yahu size ne!"

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Buse VarolAlişan Dini Nikah Eleştirilerine
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