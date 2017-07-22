alişan dan yüzük attıracak gaf

KASIM ayında ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nikah masasına oturacak şarkıcı Alişan, Posta gazetesine verdiği röportajda ilginç bir gafa imza attı.

"ÇOK GÜZEL OLMASINI İSTEMEZDİM, ÖYLE DE OLDU"

Röportaj yapan muhabirin "Fiziksel kriterleriniz nelerdi?" sorusuna cevap veren Alişan, "Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür" ifadelerine yer verdi.

SERDAR ORTAÇ'A TAŞ

Serdar Ortaç'ın "Herkes hanımıma dönüp bakıyor, gurur duyuyorum" sözlerine de göndermede bulunan Alişan, "Ona saygı duyuyorum ama bu beni deli eder" şeklinde konuştu.