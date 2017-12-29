Alişan'dan Buse Varol itirafı!

NİŞANTAŞI 'NDA objektiflere yansıyan Alişan , rol arkadaşı Buse Varol 'la ilişkisi hakkında "'Buse bu restorana gelmiş, arkadaşlarıyla kahve içmiş. Sonra numaramı babamdan almış, telefonuma baktım 9 kez aramış. Babam bana vesile oldu, onun sayesinde tanıştık" dedi.

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