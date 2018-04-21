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Alişan'dan Buse Varol'a 'hanım hanımcık' şartı!

Türkücü Alişan, 6 Mayıs’ta nikah masasına oturacağı nişanlısı Buse Varol’la ilgili, "Belli kurallar çerçevesinde oyunculuğa devam edebilir" dedi

Alişan'dan Buse Varol'a 'hanım hanımcık' şartı!

Türkücü Alişan, 6 Mayıs’ta nikah masasına oturacağı nişanlısı Buse Varol’la ilgili, "Belli kurallar çerçevesinde oyunculuğa devam edebilir" dedi

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:27
Alişan'dan Buse Varol'a 'hanım hanımcık' şartı!
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ALİŞAN, önceki gün Star TV'de yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu. 

"HANIM HANIMCIK ROLLERDE OYNAYABİLİR"

Buse Varol ile düğünü için gün sayan ünlü türkücü, “Buse belli kurallar çerçevesinde oyunculuğa devam edebilir. Örneğin fettan, başka bir erkeği ayartan kadını oynayamaz ama hanım hanımcık rollerde olabilir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE GELİNLİK GİYDİ

Öte yandan 6 Mayıs'ta dünya evine girecek olan Buse Varol ile Alişan, geçtiğimiz gün fotoğraf çekimi için Şile'ye gitti. Genç oyuncu, fotoğraf çekimi için özel olarak hazırlattığı gelinliği giydi

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Anahtar Kelimeler:
Buse VarolAlişan
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