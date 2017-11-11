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Ali Sunal babası Kemal Sunal'ın doğum gününü kutladı: Benim melek babam

Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal'ın bugün 73 yaşında... Türkiye'de komedi alanında doldurulamayan bir boşluk bırakarak henüz 55 yaşındayken hayata veda eden sanatçıyı özlemle ve saygıyla anıyoruz.

Ali Sunal babası Kemal Sunal'ın doğum gününü kutladı: Benim melek babam

Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal'ın bugün 73 yaşında... Türkiye'de komedi alanında doldurulamayan bir boşluk bırakarak henüz 55 yaşındayken hayata veda eden sanatçıyı özlemle ve saygıyla anıyoruz.

11 Kasım 2017 Cumartesi 13:06
Ali Sunal babası Kemal Sunal'ın doğum gününü kutladı: Benim melek babam
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KEMAL Sunal, doğum gününde büyük bir özlem ve saygıyla anıldı. Türkiye'yi güldüren adam olarak kalplerde yer edinen, özellikle "Şaban" tiplemeleriyle hafızalara kazınan Kemal Sunal'ın 73. doğum günü, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu. Nüfusa kayıtlı olduğu tarih 10 Kasım olmasına rağmen, yeni yaşını hep bir geç kutlayan ve bunun nedenini “Aslen 10 Kasım doğumluyum. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem. 11 Kasım doğum günümdür.” sözleriyle açıklayan Kemal Sunal için en duygusal mesaj ise kendisi gibi oyunculuğu seçen oğlu Ali Sunal’dan geldi.

Ali Sunal'ın babası için yazdığı doğum günü mesajı da yorum ve beğeni rekoru kırdı. Ali Sunal babasına ait bir fotoğrafı paylaşıp altına: 'Ne yazayım diye düşünüyorum. Sen yanımda yokken artık sözlerim bitti gibi geliyor. Yokluğun öyle büyük bir boşluk ki bazen içinde kayboluyorum. İşte tam o zaman senin gülüşün, güzel bakışın, pırlanta kalbin aydınlatıyor yolumu. Ali Kemal Sunal sen bu dünyanın başına gelen en güzel şeylerden birisin. Doğum günün kutlu olsun benim melek babam...' mesajını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali SunalKemal Sunal
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