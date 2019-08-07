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Ali Sunal baba oldu

Oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Sunal’ın kız bebeği dünyaya geldi.

MAGAZİN 07.08.2019, 14:02 Toygar Dim
Ali Sunal baba oldu
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MASLAK'TA bulunan özel bir hastanede sabah 07:24'te dünyaya gelen bebeğe, çift Narin adını verdi. Hastanenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici 2 kilo 643 gram olarak dünyaya gelen Narin bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

ALİ SUNAL’DAN BABALIK PAYLAŞIMI

Oyuncu Ali Sunal yaşadığı mutluluğu ve heyecanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine ulaştırdı. Sunal şu sözleri yazdı: “Ben baba oldum, rüya gibi… Hoşgeldin canım kızım güzel Narin’im, benim hayatım Nar bebek”

#ibrahim #bildirici #Bebek #ali #sunal #sosyal #medya
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