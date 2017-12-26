Ali Ağaoğlu'nun Marilyn'i Duygu Su Gülpınar

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu önceki akşam kız arkadaşı Duygu Su Gülpınar ile birlikte Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan Esnaf'taydı. Kalabalık bir ekiple geldikleri mekandan gecenin ilerleyen saatlerinde ayrılan Ali Ağaoğlu ve sevgilisi Duygu Su Gülpınar mekan çıkışında görüntülendi. Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın yeni tarzı Marilyn Monroe’ya benzetildi.

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