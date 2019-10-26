Ali Ağaoğlu'nun 40 yaş küçük eski sevgilisi annesini dövdü!
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi olan ünlü iş adamı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı Hazal Mesudiyeli, annesini dövdü. Kızının şiddetine maruz kalan anne kızından şikayetçi oldu.
BİR dönem kendisinden 40 yaş büyük iş adamı Ali Ağaoğlu ile aşk yaşayarak magazin dünyasına adını duyuran Hazal Mesudiyeli'nin annesini dövdüğü haberi gündeme bomba gibi düştü.
YERE YATIRIP SAATLERCE YUMRUKLADI
İş adamı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı olan genç kadın, 20 Mayıs günü annesi Nilgün Özbay ile tartışmaya başladı. Günaydın'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki Mesudiyeli eve alkollü halde geldiği için kendisine kızan annesini yere yatırdı. Mesudiyeli, saatlerce tokat atıp yumrukladığı annesini "Öleceksin o..." diye tehdit etti.
POLİS İMDATI ARADI
Kızı tarafından yüzüne sayısız yumruk darbesi alan 54 yaşındaki anne, 155 Polis İmdat'ı aradı. Hastaneye giden anne, tedavisinin ardından kızından şikayetçi oldu. Savcılık dayak olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
"BENİM KÖLEMSİN"
İfadesi alınan Mesudiyeli, annesinin kendisine "Bu evde sığıntısın, benim kölemsin" diye hakaret ettiğini anlattı. Bunun üzerine anneye de dava açıldı. Anne-kız hakaret ve basit yaralama suçlarından 3,5 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
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