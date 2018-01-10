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Aleyna'yı yıkan haber: Ailesi tek celsede dağıldı!

Ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki'nin anne ve babası anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar

Aleyna'yı yıkan haber: Ailesi tek celsede dağıldı!

Ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki'nin anne ve babası anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar

10 Ocak 2018 Çarşamba 19:40
Aleyna'yı yıkan haber: Ailesi tek celsede dağıldı!
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YAŞININ küçüklüğü ve şarkılarıyla magazin gündeminin dilinden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesi boşanma kararı aldı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne avukatları eşliğinde gelen Aleyna'nın annesi Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki, Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi. Sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye sunan çift, kısa süre içinde duruşması görülerek boşandılar.

AİLESİNİN YANINDA YER ALMADI

Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı. Havva Tilki ve Mehmet Tilki, anlaşmalı boşandıktan sonra adliyeyi birlikte terk ettiler. Çiftin bu boşanma kararını büyük bir gizlilik içinde aldıkları belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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