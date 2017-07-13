Aleyna Tilki’ye Edirne’de yağmur şoku

656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikleri çerçevesinde ücretsiz halk konseri vermek için Edirne’de sahne alacak genç sanatçı Aleyna Tilki, sağanak yağmur nedeniyle konserini erteledi. Saat 21.00’de sahneye çıkması beklenen Tilki’nin yağmur nedeniyle konserinin iptal olması sevenlerini üzdü. Trakya’da ilk defa konser verecek olan Tilki, yağmurun azizliğine uğradı.
Yarın Er Meydanı'nda mücadele edecek olan pehlivanların da moral bulacağı Aleyna Tilki’nin konserinin yakın bir zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.
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