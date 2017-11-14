Aleyna Tilki’nin cinsel organlı fotoğrafı sosyal medyayı salladı

'CEVAPSIZ Çınlama' ve 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla milyonlarca hayran kitlesi oluşturan Aleyna Tilki, sosyal medyada bir skandala imza attı.
Sözcü'de yer alan habere göre; 17 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafını çektiği oyuncak koleksiyonunda cinel organlı bir görseli instagram hesabından paylaştı. Söz konusu görsel kısa bir süre sonra sosyal medyada trendlere girdi.
Fotoğrafı gören takipçilerden bazıları, esprili yorumlarla genç şarkıcıya mesajlar gönderdi.
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