Aleyna Tilki'yi yıkan haber: Ailesi tek celsede dağıldı!

YAŞININ küçüklüğü ve şarkılarıyla magazin gündeminin dilinden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesi boşanma kararı aldı.
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne avukatları eşliğinde gelen Aleyna'nın annesi Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki, Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi. Sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye sunan çift, kısa süre içinde duruşması görülerek boşandılar.
AİLESİNİN YANINDA YER ALMADI
Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı. Havva Tilki ve Mehmet Tilki, anlaşmalı boşandıktan sonra adliyeyi birlikte terk ettiler. Çiftin bu boşanma kararını büyük bir gizlilik içinde aldıkları belirtildi.
(Kaynak: CNN Türk)
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