Aleyna Tilki, yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

BEŞ ay önce dil eğitimi için Amerika'ya giden, son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Aleyna Tilki, Kaliforniya'da bir alışveriş merkezinde yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi.
EROL KÖSE PAYLAŞTI
Erol Köse'nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde genç şarkıcı, Amerikalı genci dudaklarından öpüyor.
STÜDYO ÇALIŞMALARI SIRASINDA TANIŞTILAR
Çevredekilere aldırmadan rahat tavırlar sergileyen ikili, stüdyo çalışmaları sırasında tanıştı. Adının David olduğu öğrenilen genç gitar çalıyor.
GEÇEN HAFTA ADI MUSTAFA MERT KOÇ'LA ANILMIŞTI
Öte yandan geçen hafta Aleyna Tilki'nin Mustafa Mert Koç'la aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkili Los Angeles'ta dondurma yerken görüntülenmişti. Ancak daha sonra aralarında aşk olmadığını sadece arkadaş olduklarını açıkladılar.
Aleyna Tilki ve Amerikalı sevgilisi böyle görüntülendi;
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.