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Aleyna Tilki: 'Üzülmeyin tekrar kavuşacağız'

24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında hayranlarıyla buluşan ünlü popçu Aleyna Tilki, kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle konserini tamamlayamadı. Konser için ayrılan alanın yeterli gelmemesi ve yaşanan izdiham sebebiyle konseri yarım kalan Tilki, sosyal medya hesabından, "Üzülmeyin tekrar kavuşacağız" mesajını yayınladı

Aleyna Tilki: 'Üzülmeyin tekrar kavuşacağız'

24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında hayranlarıyla buluşan ünlü popçu Aleyna Tilki, kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle konserini tamamlayamadı. Konser için ayrılan alanın yeterli gelmemesi ve yaşanan izdiham sebebiyle konseri yarım kalan Tilki, sosyal medya hesabından, "Üzülmeyin tekrar kavuşacağız" mesajını yayınladı

26 Eylül 2017 Salı 10:25
Aleyna Tilki: 'Üzülmeyin tekrar kavuşacağız'
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ADANA'DA dün akşam ilk kez sahneye çıkan ünlü popçu Aleyna Tilki, hayranlarının sahneye hücum etmeleri üzerine konseri yarıda bırakarak sahneyi terk etmişti. Aleyna Tilki kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle konserini tamamlayamamasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunarak, “Üzülmeyin tekrar kavuşacağız, başkanımız daha büyük bir alanda buluşacağımızı söyledi” dedi.
Tilki, paylaştığı fotoğrafın açıklamasında konser alanında izdiham olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:
“Taş, yumurta, portakal falan yoktu. Çiçek atıldığı doğru, sahneyi terk ettiğim ise yanlış. Güvenlik gerekçesiyle büyük bir nezaketle sahneden indirildim. Tek üzüntüm daha fazla şarkı söyleyememek oldu. Seni seviyorum Adana. İlginize ise minnettarım. İlk fırsatta görüşmek üzere.”

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UluslararasıUluslararası Adana Film FestivaliAleyna Tilki
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