aleyna tilki nin yeni aşkı amerika da

YABANCI dilini geliştirmek için Amerikaya yerleşen Aleyna Tilki, ilk önce kendine bir sevgili yaptı. 5 ay önce dil eğitimi için Amerika’ya giden son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Aleyna Tilki, California’da bir alışveriş merkezinde böyle görüntülendi. Erol Köse’nin kendi sosyal medyasından paylaştığı görüntülerde genç şarkıcı, Amerikalı genci dudaklarından öperken görüntülendi.
EMRAH'I TÜRKİYE'DE BIRAKTI
İkili, stüdyo çalışmaları sırasında tanıştı. Adının David olduğu öğrenilen genç gitar çalıyor. Aleyna Tilki’nin Türkiye’deki sevgilisi Emrah Karaduman’la ayrıldığı geçen hafta medyaya yansımıştı.
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