'Aleyna Tilki nereye konsa iş yapıyor'

"BİR sosyal deney yapayım dedim. Malum, fanları dizi karakterlerinin çoğunu beyazperdede de görmek istiyor.

Dört seçenekli bir soru sordum. 'Sizce hangi çift sinemada gişe rekoru kırar?' 15 bin oy kullanıldı.

Ve yüzde 40'tan fazla katılımcı Tolga Santaş-Hande Erçel çiftini seçti. Bu şaşırtıcı bir sonuç değildi.

Şaşırdığım şey Aleyna Tilki-Yusuf Çim seçeneğinin yüzde 30'a yakın oy çıkarmasıydı.

Aleyna nereye konsa iş yapıyor kardeşim. Sahnede, ankette, ekranda filan fark etmeden."