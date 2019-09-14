Aleyna Tilki lunaparkta konser verecek
Aleyna Tilki İzmir'de bir eğlence merkezinde konser verecek.
MAGAZİN 14.09.2019, 20:21
“FREE Eğlence Festivali” kapsamında 28 Eylül Cumartesi gecesi sevenleri ile buluşacak olan Aleyna Tilki 21.00'da sahneye çıkacak.
1,5 saat sahnede kalacak olan şarkıcı en sevilen şarkılarını İzmirli hayranları için seslendirecek.
OYUNCAKLAR ÜCRETSİZ OLACAK
Festival, 11.00'da başlayıp gece 23.00'a kadar devam edecek. Organizasyon boyunca 45 yıldır hizmet veren Coşkun Lunapark'taki tüm oyuncaklar da ücretsiz olacak.
Bu coşkuya katılmak isteyenler için tam bilet 75 TL, öğrenci bileti ise 50 TL'den satışa sunuldu.
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