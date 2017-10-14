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Aleyna Tilki izdihamı bayılttı

Aleyna Tilki hayranları ile bir AVM'deki konserde buluştu. İzdiham ve bayılanlar olması nedeniyle geç başlayan konser kısa sürdü. Mini konserde çok sayıda genç ezilme tehlikesi geçirdi

Aleyna Tilki izdihamı bayılttı

Aleyna Tilki hayranları ile bir AVM'deki konserde buluştu. İzdiham ve bayılanlar olması nedeniyle geç başlayan konser kısa sürdü. Mini konserde çok sayıda genç ezilme tehlikesi geçirdi

14 Ekim 2017 Cumartesi 21:18
Aleyna Tilki izdihamı bayılttı
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KAYSERİ'YE  bir AVM’nin daveti üzerine  konser ve imza vermeye gelen genç pop sanatçısı Aleyna Tilki, hayranları ile buluştu. Polis ve özel güvenlikçilerin önlem alırken mini konsere saatler kala AVM’yi dolduran hayranları sevilen şarkıcının sahneye çıkması ile birlikte izdihama neden oldu.
AVM özel güvenliği yetersiz kalınca, konser alanında yapılacağı terasa Çevik Kuvvet polisi çağırıldı.
Konseri ön sıralardan izlemek isteyen seyirciler ezilme tehlikesi yaşadı. Çok sayıda genç, baygınlık geçirince  güvenlik güçlerinin yardımı ile konser alanından omuzlarda çıkarıldı. İzdiham nedeniyle Aleyna Tilki, 2 dakika süren mini konserinin alandan ayrıldı. Konser alanına gelen bazı hayranları hazırladıklar 'Affet Aleyna Baba' pankartı açarak sevgi gösterisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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