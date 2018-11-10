Aleyna Tilki: Her an ayıp olmaya hazırım!

ALEYNA Tilki, geçtiğimiz hafta İtalya'ya gitti ve Milano sokaklarını pijamayla dolaştı. 18 yaşındaki şarkıcı, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Instagram ve twitter'dan paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Gün gelir gerçek aşkı gözlerinde gördüğüm dilenciler gibi giyinirim, gün gelir moda ikonu gibi giyinirim. Hepsi benim içimde mevcut. İçimde yapayalnız kalmış küçük dilenci kız da, o sahnelerde ışıldayan da benim. Eleştirerek prim şov yapmayın, şovu işi şov olana bırakın. Siz yataktan kalkmış en doğal halinizi inkar edip, olmadığınız ama içerisinde 'mış' gibi yaptığınız kişiliğinizi caddelerde sergilerken ayıp değil, ama benim bazen ne giydiğimi düşünmeden de pijamayla sokağa çıkabilme rahatlığım ayıp. Öyleyse ben her an ayıp olmaya hazırım bu konuda" ifadelerini kullandı.