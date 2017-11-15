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Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis'e büyük jest

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden şarkıcı Aleyna Tilki, Gomis'e özel video çekti

Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis'e büyük jest

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden şarkıcı Aleyna Tilki, Gomis'e özel video çekti

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:03
Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis'e büyük jest
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GALATASARAY'IN süper golcüsü 32 yaşındaki Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, Türkiye'ye geldiği ilk günlerde "Sen Olsan Bari" şarkısını çok beğendiğini sosyal medya hesaplarından dile getirmişti. Daha sonra Galatasaray yönetimi Türk Telekom Stadyumu'nda Gomis'in attığı gollerden sonra "Sen Olsan Bari" şarkısını çaldırdı. 

ALEYNA TİLKİ KAYITSIZ KALMADI
Aleyna Tilk, Bafetimbi Gomis ile özdeşleşen şarkının tribün uyarlamasını özel bir video hazırlayarak başarılı golcüye gönderdi. Gomis bu videoyu, "Ne harika bir sürpriz, teşekkür ederim. Sen en iyisi olacaksın" sözleriyle şahsi Instagram hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiBafetimbi Gomis
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