Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis'e büyük jest

GALATASARAY'IN süper golcüsü 32 yaşındaki Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, Türkiye'ye geldiği ilk günlerde "Sen Olsan Bari" şarkısını çok beğendiğini sosyal medya hesaplarından dile getirmişti. Daha sonra Galatasaray yönetimi Türk Telekom Stadyumu'nda Gomis'in attığı gollerden sonra "Sen Olsan Bari" şarkısını çaldırdı.
ALEYNA TİLKİ KAYITSIZ KALMADI
Aleyna Tilk, Bafetimbi Gomis ile özdeşleşen şarkının tribün uyarlamasını özel bir video hazırlayarak başarılı golcüye gönderdi. Gomis bu videoyu, "Ne harika bir sürpriz, teşekkür ederim. Sen en iyisi olacaksın" sözleriyle şahsi Instagram hesabından paylaştı.
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