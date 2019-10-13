banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Aleyna Tilki Amerika'da ev arıyor

Eğitimine Amerika'da devam edecek olan Aleyna Tilki bir aile dostlarının yanında kalıyor. Ünlü şarkıcı Tilki kendisine kiralık ev bakmaya başladı

MAGAZİN 13.10.2019, 11:31
Aleyna Tilki Amerika'da ev arıyor
banner404

ALEYNA Tilki eğitimine devam etmek amacıyla geçtiğimiz hafta Amerika’ya gitti.Şimdilik yakın bir aile dostlarının yanına yerleşti. Uzun süre Amerika’da kalmak istediği için kiralık ev aramaya başladı.

Yılbaşında gelecek

Tanıdıklarına haber verdi. Annesi Havva Özel de önümüzdeki günlerde yanına gidecek. 19 yaşındaki şarkıcı, Türkiye’ye sadece yılbaşında vereceği konser için gelecek.

#Aleyna Tilki #eğitim
Yorumlar (0)
33°
açık
Günün Anketi Tümü
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:37
Güneş 06:56
Öğle 12:48
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545