Aleyna Tilki Amerika'da ev arıyor

ALEYNA Tilki eğitimine devam etmek amacıyla geçtiğimiz hafta Amerika’ya gitti.Şimdilik yakın bir aile dostlarının yanına yerleşti. Uzun süre Amerika’da kalmak istediği için kiralık ev aramaya başladı.

Yılbaşında gelecek

Tanıdıklarına haber verdi. Annesi Havva Özel de önümüzdeki günlerde yanına gidecek. 19 yaşındaki şarkıcı, Türkiye’ye sadece yılbaşında vereceği konser için gelecek.