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Aleyna'dan taş, yumurta, portakal açıklaması

Geride bıraktığımız gün Adanalı hayranları ile buluşan Aleyna Tilki, konserini yarım bırakmak zorunda kaldı

Aleyna'dan taş, yumurta, portakal açıklaması

Geride bıraktığımız gün Adanalı hayranları ile buluşan Aleyna Tilki, konserini yarım bırakmak zorunda kaldı

26 Eylül 2017 Salı 15:15
Aleyna'dan taş, yumurta, portakal açıklaması
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SEN Olsan Bari şarkısıyla özellikle dijital platformda büyük bir başarıya imza atan Aleyna Tilki genç yaşında gelen bu şöhretin kimi zaman altında da kalabiliyor. Yaptığı açıklamalarla tepki de çeken ancak bundan rahatsızlık duymayan Tilki, geride bıraktığımız gün Adana’da düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı. Adanalı hayranlarıyla buluşan Tilki kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle konserini tamamlayamadı. Konser için ayrılan alanın yeterli gelmemesi ve yaşanan izdiham sebebiyle konseri yarım kalan Tilki, sosyal medya hesabından belediye başkanının yaptığı açıklamaya yer verirken kendisi hakkında yapılan ve ‘sahneye taş, yumurta ve hatta portakal’ atıldı şeklindeki haberlere de yanıt verdi. İşte Aleyna Tilki’nin o açıklaması ve başkanın paylaşımı:

aleyna-tilki-ic


ALEYNA TİLKİ’NİN DE PAYLAŞIMI ŞÖYLE OLDU:

“Başkanımız açıkladı. Evet, izdiham vardı… Taş, yumurta, portakal falan yoktu… Çiçek atıldığı doğru, sahneyi terk ettiğim ise yanlış. Güvenlik gerekçesiyle, büyük bir nezaketle sahneden indirildim. Tek üzüntüm daha fazla şarkı söyleyememek oldu. Seni seviyorum Adana. İlginize ise minnettarım… İlk fırsatta görüşmek üzere!”

aleynatilki2017

tilkialeyna

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiADANA KONSERİ
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