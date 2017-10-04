Aleyna 200 milyonu devirdi

GEÇTİĞİMİZ yıl adından sıkça söz ettirmeye başlayan Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile birlikte hazırladığı "Cevapsız Çınlama" parçasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Söz konusu parçanın dinlenme sayısı şimdilerde YouTube'de 330 milyonu geçerken, 27 Temmuz'da "Sen Olsan Bari" parçası yayınlandı. Şarkı ilk günlerinde YouTube'de trend videolar arasında birinci olmayı başarırken, çıkışını sürdürdü. Bugünden itibaren ise Aleyna Tilki'nin yeni parçası "Sen Olsan Bari", 200 milyon izlenme ve dinlenme sayısına ulaştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.