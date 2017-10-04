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Aleyna 200 milyonu devirdi

Yeni parçası "Sen Olsan Bari" ile müzik listelerinde başarılı bir çıkışa imza atan Aleyna Tilki, YouTube'de izlenme ve dinlenme sayısında 200 milyonu aştı

Aleyna 200 milyonu devirdi

Yeni parçası "Sen Olsan Bari" ile müzik listelerinde başarılı bir çıkışa imza atan Aleyna Tilki, YouTube'de izlenme ve dinlenme sayısında 200 milyonu aştı

04 Ekim 2017 Çarşamba 12:45
Aleyna 200 milyonu devirdi
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GEÇTİĞİMİZ yıl adından sıkça söz ettirmeye başlayan Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile birlikte hazırladığı "Cevapsız Çınlama" parçasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Söz konusu parçanın dinlenme sayısı şimdilerde YouTube'de 330 milyonu geçerken, 27 Temmuz'da "Sen Olsan Bari" parçası yayınlandı. Şarkı ilk günlerinde YouTube'de trend videolar arasında birinci olmayı başarırken, çıkışını sürdürdü. Bugünden itibaren ise Aleyna Tilki'nin yeni parçası "Sen Olsan Bari", 200 milyon izlenme ve dinlenme sayısına ulaştı. 

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Sen Olsan BariAleyna TilkiYoutubeIzlenmeDinlenme200 Milyon
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