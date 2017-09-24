Alessandra Ambrosio esti geçti!

AIDS araştırmaları için fon sağlayan yardım kuruluşu amfAr, dün Milano Moda Haftası kapsamında bir yardım gecesi düzenledi.

Victoria’s Secret melekleri başta olmak üzere, etkinliğe adeta ünlü yağdı. Her birinin tercih ettiği kıyafetler geceye damga vurdu ama ünlü model Alessandra Amorosi resmen esti geçti.

Julien Macdonald imzalı gümüş renkli pul işlemeli seksi bir elbise giyen Ambrosio, tek omuzlu bacak dekolteli tasarımla, kırmızı halının gözdesi oldu. Amnrosio, moda tasarımcısının 2017 sonbahar-kış koleksiyonundan tercih ettiği asimetrik kıyafetini Giuseppe Zanotti stilettolarıyla kombinledi.