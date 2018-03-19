Alessandra Ambrosia yogayla unutuyor!

VİCTORİA Secret meleklerinden Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara ile olan hararetli aşkıyla gündem yarattı. Ünlü iç giyim markasının mankenlerinden Alessandra Ambrosia'yı ise aşk acısı sardı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı manken, 10 yıllık nişanlısı ve iki çocuğunun babası Jamie Mazur ile yollarını ayırdı. Şimdilerle ayrılık acısı yaşayan güzel, dün Los Angeles'taki yoga stüdyosundan çıkarken objektiflere takıldı.

Her daim gülen yüzüyle bilinen 36 yaşındaki mankenin, keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmadı.