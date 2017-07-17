Aldattığı eşi, yakışıklı mahkumu yerin dibine soktu

ABD'de sabıka fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ünlenen Jeremy Meeks, ilk olarak Bodrum'da görüntülendiği milyarder sevgilisiyle California'da görüntülendi.

EŞİNDEN MANİDAR GÖNDERME

Ünlü bir moda markasının sahibi Sir Philip Green'in kızı Chloe, Meeks ile şimdi de California'da görüntülendikten sonra Meeks'in ayrılma kararı aldığı karısı Melissa Meeks, Instagram'dan çok imalı bir açıklamada bulundu.

"GERÇEK TARAFINDAN TOKATLANMAK..."

Melissa Meeks, kocasının ünlü olduktan sonra milyarder sevgilisi nedeniyle kendisinden ayrılmak istemesine ilişkin "Gerçek tarafından tokatlanmak, yalan tarafından öpülmekten daha iyidir" yazısını Instagram'da paylaştı.

Yakışıklı mahkumun karısının bu sözlerle kocasının kendisini aldatmasına ve ayrılık kararı almasına cevap verdiği yorumu yapılıyor. Meeks, daha önce ayrılık kararı nedeniyle bu şekilde sert ve ima dolu bir açıklama yapmamıştı.

Bodrum'da çekilen yasak aşk pozlarının ortaya çıkmasından sonra Meeks'in karısı Melissa Meek, evliliğini bitirmeye karar vermişti.

Yakışıklı mahkumun aldattığı eşi ve çocukları;



