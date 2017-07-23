Albüme geri sayım!

25 yaşına giren Gizem'i doğum gününde Ayla Çelik ve sevgilisi Barbaros Utku da yalnız bırakmadı. Annesi Işıl Tuncer, babası Mahmut Tuncer ve Ayla Çelik'le objektiflere poz veren Gizem Tuncer, 4 Ağustos'ta ilk albümünü yayınlayacağının müjdesini verdi. Ersay Üner, Murat Güneş ve Ayla Çelik şarkılarının yer aldığı, 'Aşk Uykusu' adını taşıyan ilk albümüyle dinleyicilerin karşısına çıkacak olan Tuncer, heyecanını paylaştı. Çok yakında Nihat Odabaşı imzası taşıyan klibiyle de görücüye çıkacak olan Tuncer'in, 'Aşk Uykusu' albümünün prodüktörlüğünü, "Ablam ve abim" dediği Ayla Çelik ve Erhan Bayrak birlikte üstlendi.