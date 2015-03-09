Alanyalı sanatçının 'Gara Java' albümü çıktı

ADI Alanya ile özdeşleşen Çekoslovak yapımı tarihi motosiklet Jawa, Alanya'daki tabiriyle 'Gara Java' Fatih Gürpınar'ın albüm adı oldu. Gürpınar'ın, tamamen kendi bestelerinden oluşan 9 parçalık ilk albümü müzikseverlerle buluştu. Alanya'nın sanatsal ve kültürel değerlerini ön planda tutan Gürpınar, Vatan TV başta olmak üzere bir çok ulusal kanalda da konuk olarak Alanya'nın tanıtımı konusunda çaba sergilemeye devam ediyor. Gürpınar, albüm süreci içerisinde destek veren Kadınca Eşarp, Hizmet Oto, Dimçayı Anadolu Köyü Dündar Yıldız ve menajer Ahmet Bilgin ile Ramazan Çelik'e teşekkür etti.