Alanyalı kadınlar Filika'da buluştu

FİLİKA Restoran'daki etkinliğe Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir'in eşi Ayşe Özdemir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi Başkanı Nilgün Özcan ile çok sayıda kadın davetli katıldı. Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurcan Okan, dernek olarak kadınlarla bir bütün olduklarını söyledi. Okan, "Ben sizleri kutluyorum. Hep beraber bugünlere geldiysek, birbirimizin sayesinde oldu" dedi. Okan'ın konuşmasının ardından etkinlik yemek ve çekilişlerle devam etti.