Alanyalı hanımlar bir arada

DERİN Mağazası'nda gerçekleştirilen toplantıda şıklık ve zarafet göz doldurdu. Konuklarıyla bizzat ilgilenen Derin Mağazası sahibi Füsun Ateş, konuklarına çeşitli ikramlarda bulunduktan sonra Fusecret markası ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra konuklarına mağazadaki yeni konsept ürünleri gösteren Ateş'in şıklığı kadar fit görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 17:59